Rechts ist richtig, links ist falsch

„Befreite Zukunft jenseits von links und rechts“. „Die ideologischen Schubladen spielen keine Rolle mehr“. „Ich bin weder links noch rechts. Ich bin pragmatisch“. „Es geht nicht um links und rechts. Es geht um richtig und falsch“. Etc. Etc.

Eigentlich müsste man davon sprechen, dass zeitgleich mit der Ent-Ideologisierung unter dem Tarnmantel der Pragmatisierung eine ideelle Aushöhlung stattgefunden hat. Kompensiert durch geschichtslose Beliebigkeit.

Die Orientierungslosigkeit steht auch mit dem Umstand im Zusammenhang, dass sich beinahe keine Partei bzw. Fraktion mehr innerhalb des politischen Koordinatensystems mehr verorten lassen will. Obwohl links und rechts als Hilfsbegriffe ebenso zweckdienlich sind wie die Unterscheidung zwischen Altertum, Mittelalter und Neuzeit. Man nutzt sie zur Orientierung, aber würde niemals auf die Idee kommen, sie wortwörtlich zu nehmen. Abgesehen von einem Juristen oder einem Bürokraten oder einem anderen böswilligen Linken würde niemand auf die Idee kommen, die Frage zu stellen, wann der letzte Tag der Antike war. Und an welchem Tag genau die Neuzeit begann. Oder an welchem Tag genau die Dinosaurier ausgestorben sind.

Wie hilfreich Hilfsbegriffe sind, stellten unter anderem Nachrufe auf Helmut Schmidt unter Beweis. Seine Politik war weit rechts von allem, was CDU/CSU und ÖVP heute zustande bringen.

Es ist jedoch noch viel schlimmer bestellt, als man meinen möchte: Der frühere deutsche Innenminister Otto Schily, der ein Mitbegründer der Grünen war und später zur SPD wechselte, überraschte jüngst in einem Interview mit launischen Aussagen über die Klimawende. Aus der Kernenergie und zeitgleich aus fossiler Energie auszusteigen, mutet gelinde gesagt merkwürdig an.

Wenn Otto Schily rechts vom CSU-Ministerpräsidenten steht, dann weiß der Bürger Folgendes: Die Gegenwart ist hysterifiziert. Und links und rechts sind nach wie vor wertvolle Orientierungshilfen.

[Autor: G.B. Bild: www.wikipedia.org/Treaki at de.wikipedia Lizenz: CC BY-SA 3.0]