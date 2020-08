Schwerer Eingriff in den Wirtschaftskrieg

Die App TikTok soll durch ein nun unterzeichnetes Dekret in wenigen Wochen nicht mehr am US-Markt verfügbar sein, sollte sie nicht schnell den Besitzer wechseln.

Geschäfte mit der App TikTok sollen in 45 Tagen für US-Bürger verboten sein, weist das von US-Präsident Donald Trump unterzeichnete Dekret auf. Das bloße Herunterladen der Gratis-Anwendung ist hier natürlich bereits ein Geschäft, welches bald nicht mehr möglich sein wird.

Im Visier ist weniger die Applikation (auch App genannt), sondern vielmehr die Besitzer der Online-Anwendung. Trump setzt sich vehement für einen Verkauf der Anwendung an ein US-Unternehmen ein. Microsoft hat in Aussicht gestellt, sich für den Kauf der App zu interessieren. TikTok ist mittlerweile die Konkurrenz in den sozialen Medien, vornehmlich zu Instagram und Snapchat.

Das vom chinesischen Unternehmen Tencent betriebene “WeChat” – eine fortschrittlichere Whatsapp-Alternative aus China – wurde ebenfalls in einem Dekret aus Gründen der nationalen Sicherheit verboten.

Während Datenschutz und US-Sicherheit im digitalen Zeitalter zweifellos berechtigte Einwände darstellen, dürften das nicht die einzigen Beweggründe sein. Facebook wurde bereits 2009 in ganz China blockiert. Seit 2017 ist auch Whatsapp in China nicht mehr nutzbar.

