Spanien: Großer Erfolg für patriotische Partei

Autor: B.T. Bild: Wikipedia/Contando Estrelas from Vigo, España / Spain

Vox verdreifacht Stimmenanteilbei Regionalwahl

Vox wird zu einer immer wichtigeren politischen Kraft in Spanien. Bei der vorgezogenen Regionalwahl in Kastilien und Leon konnte die patriotische Partei ihren Stimmenanteil von 5,5 Prozent auf 17,6 Prozent verdreifachen und zieht nun mit 13 Abgeordneten (bisher ein Sitz) ins Regionalparlament ein. Notwendig wurde die vorgezogene Neuwahl, nachdem die Koalition zwischen der konservativen Volkspartei (PP) und der liberalen Partei Ciudadanos (Bürger) gescheitert war.

Die PP kam auf gut 30 Prozent und konnte damit ihre Sitze in der nördlich von Madrid gelegenen Region von 28 auf 31 verbessern. Die Ciudadanos, eine Art spanische Neos bzw. FDP, erlitten ein Debakel und verloren elf ihrer bisher zwölf Sitze. Die Sozialisten des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez erreichten 30 Prozent und kommen nun in Kastilien und Leon auf 28 Sitze.

Vos fordert insbesondere eine konsequente Asyl- und Einwanderungspolitik und möchte „Spanien wieder mit Spaniern besiedeln“. Und Parteichef Santiago Abascal stellte am Wahlabend klar, dass seine Partei in Kastilien und Leon mitregieren will: „Vox hat das Recht und Pflicht, (helfen) eine Regierung zu formen.“

Alfonso Fernandez Manueco, PP-Chef in Kastilien und Leon, sagte, er sollte mit allen politischen Parteien in der Region Gespräche zur Unterstützung der Regierungsbildung führen. Rechnerisch ist in dieser spanischen Region aber nur ein Bündnis zwischen der PP und den Sozialisten oder Vox möglich. Und dass es zur Bildung einer großen Koalition zwischen Konservativen und Sozialisten kommt, gilt als äußerst unwahrscheinlich.