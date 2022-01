„Standard“-Leserforum – eine munter sprudelnde Quelle der Toleranz?

Autor: E.K.-L. Bild: Wikipedia/Der Standard Lizenz: CC BY-SA 3.0 DE

Leserbriefschreiber des rosa Tagblatts outen sich

Wien, 8. Jänner 2022. Wiederum demonstrieren besorgte Bürger gegen die Einschränkung staatsbürgerlicher Rechte. Es seien, so die Polizei, 40.000 gewesen. Diese Zahl darf als äußerste Untergrenze angesehen werden. Die Sicherheitsbehörden verschätzen sich gern ein bisschen. Außer vielleicht bei Kundgebungen, für welche mutmaßlich die PR-Abteilung von Biontech-Pfitzer den Ehrenschutz übernommen hat.

Wie niedrig die Toleranzschwelle bei vielen Zeitgenossen für aus ihrer Sicht unerwünschte Demonstrationen ist, kann man aus Leserbriefen an die Medien erkennen. Ein Beispiel dafür sind die sogenannten Postings (Leserzuschriften auf elektronischem Weg) an die Tageszeitung „Der Standard“. Obwohl das rosa Tagblatt strenge Richtlinien für Äußerungen ihrer Leserschaft vorgibt, werden Zuschriften veröffentlicht, die deutlich zeigen, wie unter der dünnen Schicht von angeblicher Weltoffenheit, Toleranz und Empathie der blanke Hass gegen Andersdenkende durchschimmert.

Ein paar Leserbriefe zum „Standard“-Artikel mit dem Titel „Zehntausende demonstrierten gegen Corona-Maßnahmen“ vom 8. Jänner mögen dies illustrieren; der Authentizität halber werden stilistische Unebenheiten, Tipp- sowie Rechtschreibfehler belassen:

Zirkusdirektor zeigt sich in leicht holprigem Deutsch ziemlich ungehalten: „Ich kann diese aufgehussten selbstgerechten Besserwisser nicht mehr sehen … diese Anhäufung von Unintelligenz, Hass und Despotismus ist mir schwer erträglich …“

kw9: „das was sich da seit wochen in österreich abspielt ist eine einzige anklage an das heimische bidlungssystem.“ Meint „kw9“ damit gar die Verordnungen des Herrn Mückstein?

Balu.der.Bär: „In Kasachstan wären diese Subjekte schon längst von der Straße gefegt …“ Große Frage: Wünscht sich „Balu.der.Bär“ hierzulande kasachische Verhältnisse?

Steverino: „Xindl.“ Beispiel für eine respektvolle Äußerung von Gutmenschen.

Luichiro: „Diese idiotischen Maßnahmengegner. Ich hab die Schnauze voll. Fast wünschte ich mir der Virus wäre um ein vielfaches tödlicher …“ Soll das, lieber „Luichiro“, vielleicht heißen: Tod den Ungeimpften?

Popeye the sailor degradiert Mitbürger zu Tieren: „Keine Macht den Brüllaffen!“

Anna Purna droht: „Noch haben wir Geduld mit denen … Noch!“

Zusammenfassung: Bei den sogenannten Postern im „Standard-Forum“ handelt es sich durchwegs um hochintelligente, mitfühlende, gegenüber Andersdenkenden überaus tolerante Demokraten, die ihren Mitmenschen mit Respekt gegenübertreten.