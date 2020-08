Afghanischer Flüchtling übersät Frau mit Messerstichen

Ein 50-jähriger afghanischer Asylbewerber fügte einer Frau in Wien-Penzing schwerste Verletzungen mit dem Messer zu.

Die Bluttat fand in der Wohnung des Opfers in Wien-Penzing am späten Nachmittag des 24. August statt. Nachdem die Frau schwer verletzt niedergestochen wurde, stürzte sich der afghanische Staatsbürger selbst aus dem Fenster.

Nach einem Sprung aus dem 3. Stock nahm die Berufsrettung an, dass der Täter in Lebensgefahr schweben könnte.

Ein Großaufgebot der Einsatzkräfte traf um circa 18 Uhr bei dem Wohnhaus in der Hütteldorfer Straße ein. Nach der Erstversorgung vor Ort wurden die Verletzten in ein nahes Krankenhaus gebracht.

Informationen über die Tat sind aufgrund bestehender Ermittlungen nur sehr eingeschränkt verfügbar. So zum Beispiel zu der betroffenen Frau. Die afghanische Staatsbürgerschaft und der Flüchtlingsstatus des Täters wurden allerdings veröffentlicht.

Der ORF und andere Mainstreammedien verzichteten darauf. Warum wohl?

[Autor: L.S. Bild: PublicDomainPictures auf Pixabay Lizenz: –]