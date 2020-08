Das Virus kommt mit dem Auto – Das Auto ist das Virus

Reaktionäres Tagebuch

Österreich wird in einigen Jahren nicht mehr wieder zu erkennen sein. Erstmals in der Geschichte der Grünen wurde ein Wahlversprechen eingelöst. Sogar um ein Vielfaches rascher als angekündigt. Mit Hilfe des Corona-Virus ist Österreich bereits acht Monate nach Amtsantritt der türkis-grünen Regierung nicht mehr wieder zu erkennen.

Misstrauen, Neid, Missgunst, Streit, Spaltung, Denunziantentum, Zensur, Willkür, Allmachtsphantasien, Enteignungen, Verarmung, Ausreiseverbote, Kriminalisierung Unbescholtener, Zwangsisolierung, Panikmache, Gleichschaltung, Regierungspropaganda, Verwehrung korrekter ärztlicher Behandlung etc. etc.

Das ist Österreich im Sommer 2020. Nach Shutdown und Lockdown im Frühjahr und einer langsamen Erholung im Frühsommer wird nun im Spätsommer der zweite Lockdown mitsamt zweiter Welle des Virus vorbereitet.

Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Vermehrte Tests führen zu vermehrten positiven Tests. Jedoch gehen die Krankheitsfälle wie Hospitalisierungen konsequent zurück. Das Virus ist nicht verschwunden. Aber es hat seine Gefährlichkeit verloren. Die Pandemie ist vorbei.

Warum müssen die Pandemie-Maßnahmen fortgesetzt bzw. sogar verschärft werden? Weil von Eurokrise, Migrationskrise, Klimakrise und Viruskrise sich nun mal die Viruskrise als effizientes Instrument zur Beherrschung und Kontrolle der Bevölkerung erwiesen hat. Ein derartiges Geschenk gibt kein Politiker freiwillig aus der Hand. Mit Ausnahmen im angelsächsischen Raum.

Wohin die Reise geht hat der Bundeskanzler durchblicken lassen: Das Virus kommt mit dem Auto. Ein linke Öko-Aktivist Hermann Knoflacher bezeichnete das Auto selbst als Virus und fordert dessen Verbannung aus den Städten.

Der gedankliche Weg von „Das Virus kommt mit dem Auto“ hin zu „Das Auto ist das Virus“ dürfte angesichts der aktuellen Geschehnisse geringer sein als Optimisten sich erhoffen.

Was Infektionszahlen verringert, spart auch CO 2. Die Klimaaktivisten haben nie einen Hehl daraus gemacht, dass Wohlstand, Wirtschaftswachstum, Reisefreiheit, Individualverkehr etc. als schädlich für das Klima erachtet werden.

Man muss nur noch eins und eins zusammenzählen und weiß in welche Richtung die weitere Pandemiereise geht…

[Autor: B.T. Bild: Wikipedia/China News Service Lizenz: CC BY 3.0]