Grundloser Lockdown für Ungeimpfte

Autor: H.W. Bild: PxHere

Die Bundesregierung handelt nur mehr absurd

Das was sich derzeit in Österreich abspielt könnte sich genauso gut bei den Schildbürgern zutragen. Während das deutsche Robert-Koch-Institut gemeldet hat, dass 95,6 Prozent (!) der mit der Omikron-Infizierten Personen vollständig geimpft sind, wird in Österreich der Lockdown für Ungeimpfte wieder bis 10. Jänner 2022 verlängert. Die Begründung ist nur mehr zum Lachen – oder Weinen. Die wahrscheinlich sowieso verfassungswidrige Verordnung, soll laut unserem wohl deutlich überforderten Minister Mückstein gegen die zu erwartende starke Infektionswelle durch die Omikron-Variante helfen!