„Impfweltmeister“ Israel vor vierter Pfizer Impfung

Die dritte Impfung läuft bereits auf Hochtouren. Jedoch steigen die Fallzahlen immer weiter. Der Corona-Beauftragte weiß sich nun nicht mehr zu helfen.

Letzte Woche verzeichnete Israel einen neuen Rekord an täglichen Fällen. Die positive Testrate lag am Donnerstag mit 8,43 Prozent so hoch wie nie zuvor. Am Freitag meldete das Gesundheitsministerium 11.269 neue positiv auf das Coronavirus getestete Personen. Die „vierte Welle“ ist also voll im Gange – und das obwohl mehr als ein viertel zum dritten Mal geimpft wurde.

Entgegen der WHO-Empfehlung begann Israel bereits am 1. August mit der sogenannten “Booster-Kampagne“. Damals wurden über 60-Jährigen eine dritte Impfung angeboten. Anschließend wurde das Alter für die dritte Impfung gesenkt. Seit letzter Woche wurde sie auf alle Personen im Alter von zwölf Jahren ausgeweitet, die vor mindestens fünf Monaten die zweite Dosis erhalten haben. Insgesamt betrifft das 2,5 Millionen Menschen – über ein Viertel der Bevölkerung des Landes.

Doch da dies offenbar nicht ausreicht spricht Dr. Salman Zarka, der sogenannte “COVID-Zar” bereits jetzt von einer vierten Impfung. Im Interview mit dem öffentlichen Radiosender Kan sagte Zarka:

“Diese vierte Impfung könnte entsprechend modifiziert sein, um besser vor den neuen Varianten des Coronavirus zu schützen.”

Allerdings ist die vierte Impfung vermutlich auch nicht genügend. Man müsse damit rechnen, dass die Wirkung der Impfstoffe und Antikörper nachlässt und deshalb alle paar Monate geimpft werden müsse.

So gilt der sogenannte “Grüne Pass” nur mehr sechs Monate nach Erhalt der zweiten oder dritten Impfung, wie das Gesundheitsministerium letzte Woche ankündigte. In sechs Monaten muss also ein Viertel der Bevölkerung wieder zur „Immunisierung“ antanzen. Einfach nur verrückt. Solche Maßnahmen wären – übertrieben formuliert – selbst bei der Antoninischen Pest zu Zeiten Marc Aurels übertrieben gewesen. Bei dieser ging ein Viertel der Bevölkerung zu Grunde ging. Unverständlich ist nur, dass Länder wie Israel, Australien, Neuseeland etc. sich nicht Beispiele wie Schweden, Florida etc. vor Augen führen und auf ihrem „Hardcore-Kurs“ verharren.

