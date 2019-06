Piloten werden arbeitslos

Airbus-Verkaufschef kündigt pilotenlose und batteriebetriebene Luftfahrzeuge an.

Bei den Pariser Luftschauspielen 2019 stellten einige Flugzeughersteller unbemannte Maschinen vor, die zukünftig im Militär Einsatz finden. Doch auch in zivilen Bereichen wird es bald unbemannte Transporte geben. Eine ganz besondere Erfindung ist dabei das bereits ausgetestete Flugtaxi, das pilotenlos Menschen in Städten, in den kommenden sechs Jahren, transportieren soll.

Nun hat der größte Passagierflugzeughersteller Europas Airbus angekündigt, auch in das Geschäft der autonomen Flugzeuge einsteigen zu wollen. Verkaufschef Christian Scherer äußerte sich in einem Interview mit der Associated Press dazu, und erklärte die Vorhaben des Flugzeugherrstellers:

Zwar sei das Unternehmen noch von batteriebetriebenen Jumbo Jets entfernt, würde aber in den kommenden 15 Jahren pilotenlose und auch hybrid,- und elektro-betriebene Passagierflugzeuge auf den Markt bringen.

Scherer versicherte, dass die Realisierung dieser Projekte bisher nicht an technischen Hürden gescheitert wäre, bereits jetzt besitze das Unternehmen Infrastrukturen für autonome Flieger und Flugzeuge mit nur einem Piloten. Laut dem Verkaufschefs von Europas größtem Flugzeughersteller wären die größeren Probleme die Regulierungsbehörde und die öffentliche Wahrnehmung.

Vor allem das Vertrauen der Kunden ist besonders wichtig. Dieses müsse aber erst wieder zurückgewonnen werden. Nach zwei Abstürzen innerhalb weniger Monate der Boeing 737-Max ist die “absolute, kompromisslose Sicherheit in dieser Industrie” höchste Priorität.

[Autor: A.P. Bild: wikipedia.org Matti Blume Lizenz: CC BY-SA 4.0]