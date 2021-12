Aus für Mozartkugeln

Autor: U.K. Bild: Wikipedia/Gert Vincent

Wegen Corona-Misere: Salzburger Mirabell Mozartkugel-Hersteller in Konkurs

Und wieder eine österreichische Traditionsfirma weniger: Am 30. November hat das Landesgericht Salzburg das Konkursverfahren über den Confisérie-Hersteller Salzburg Schokolade GmbH eröffnet. Das 1897 gegründete Traditionsunternehmen mit Sitz in Grödig bei Salzburg war Schokoliebhabern aus der ganzen Welt vor allem als Hersteller der „Mirabell Echte Salzburger Mozartkugel“ bekannt. Jedem Besucher der Salzburger Altstadt dürften die allgegenwärtigen rotengewandeten Mozartfiguren vor den Läden und in den Schaufenstern erinnerlich sein, mit denen vor allem Touristen zum Kauf und Verzehr dieser Salzburger Süßwarenspezialität animiert werden sollten.

Die Pleite, von der 140 Mitarbeiter und rund 600 Gläubiger betroffen sind, ist eine direkte Folge der Corona-Lockdowns und der damit drastisch gesunkenen Kunden- und Gästezahlen in den Innenstädten. Schließlich wurden die süßen Leckerlies nicht nur in Salzburg verkauft, sondern waren für viele Österreich-Besucher ein beliebtes Urlaubsmitbringsel für Freunde und Familie daheim.

Ein Hinweis in eigener Sache: ZurZeit berichtet in seiner aktuellen Print-Ausgabe, die ab heute erhältlich im Handel oder hier als E-Paper erhältlich ist, ausführlich über die zerstörerischen Folgen der Lockdowns für unsere Innenstädte.

„Wir konnten den im Vorjahr aufgrund der Corona Pandemie erlittenen signifikanten Umsatzrückgang heuer nur teilweise kompensieren. “, erklärt Mag. Christian Schügerl, geschäftsführender Gesellschafter von Salzburg Schokolade in einer Pressemitteilung. Der aktuelle Lockdown in Österreich und teilweise schon in Nachbarländern sowie starke Kostensteigerungen bei den Rohstoffen hätten die Situation letztlich ausweglos gemacht, den Mitarbeitern können die Novemberlöhne und -Gehälter und das Weihnachtsgeld nicht überwiesen werden.

Die Mozartkugel-Insolvenz hat es aufgrund der hohen weltweiten Bekanntheit der Marke sogar in die großen internationalen Wirtschaftsblätter geschafft. So brachte der US-amerikanische Nachrichtendienst Bloomberg, der als führend in der Finanzbranche gilt, die Nachricht zwischenzeitlich sogar auf seiner Online-Titelseite <https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-30/treat-from-austria-maker-of-mozartkugeln-files-for-insolvency> und sorgt sich um die Versorgung der Österreicher mit Süßigkeiten. Während die Insolvenz von Salzburg Schokolade durch seine Größe und Prominenz allgemeine Beachtung findet, schreitet aber gleichzeitig das stille Sterben zahlloser kleiner Geschäfte und Wirte in den Städten voran. Und das mit jedem Tag dramatischer, den das staatliche Lockdown-Chaos weiter andauert.