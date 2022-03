Femizide – die traurigen Fakten

Autor: W.R. Bild: PxHere

Daten und Fakten zu den (mutmaßliche) Frauenmorde in Österreich, seit 2021

Die Zahl der Frauenmorde hat in Österreich seit wenigen Jahren drastisch zugenommen. Die grüne Justizministerin Alma Zadic hat es sich zur Aufgabe gemacht gegen diese sogenannten “Femizide” intensiv vorzugehen.

Ansich eine gute Sache! Doch in typischer grüner Manier verschließt man sich den harten Fakten und sucht die Schuld an den Morden bei den Männern im allgemeinen. Eine “toxische Männlichkeit” soll die Triebfeder hinter den furchtbaren Frauenmorden sein. Dabei werden aber Fakten wie der kulturelle Hintergrund und die Herkunft in der Diskussion meist total ausgeklammert.

Linker Kampfbegriff: “Femizid”

Wenn man das Thema ohne ideologische Scheuklappen angehen würde, wäre es vielleicht wirklich möglich einige dieser Taten vorab zu verhindern. Stattdessen versucht man das Offensichtliche – gemeinsam mit den Mainstream Medien – zu verschleiern und nutzt den linken Kampfbegriff des “Femizid” um weiter sein politisches Kleingeld zu waschen.

In der folgenden Aufstellung (diese erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit) finden Sie eine Auflistung der Frauenmorde seit 2021 in chronologischer Reihenfolge.

Auflistung der Morde