Info-Chaos

Wie kann es bei einem zwar schon in Produktion befindlichen Impfstoff, der in Europa erst seit Ende Jänner zugelassen ist und in Österreich erst ab März erhältlich sein wird, bereits jetzt zu Lieferschwierigkeiten kommen? Abgesehen davon, dass unsere verantwortlichen Politiker eine Bestellung für Corona-Impfstoffe bereits zu einem Zeitpunkt angekündigt haben, als dieser sich noch in der Entwicklungsphase befunden hat, mehren sich die Vermutungen, dass die linke Hand nicht weiß, was die rechte macht.

Es stellt sich ja auch die Frage, wie ein Pharmakonzern die verbindliche Zusage einer Liefermenge bestätigen kann, ohne im Besitz einer geeigneten Ware zu sein. Die Politik verwickelt­ sich immer mehr in Widersprüche und keiner kennt sich mehr aus. Hier liegt meines Erachtens der größte Krebsschaden bei der Bekämpfung der Pandemie. In einer Situation wie dieser braucht man ein kompetentes Sprachrohr und nicht hunderte Besserwisser, die damit protzen, schon einen Tag vor Bekanntgabe von Maßnahmen alles zu wissen.

Genauso verhält es sich mit den jetzt in vielen Bereichen geforderten FFP2-Masken. Haben die Fachleute nicht vorher gewusst, dass der bis dato übliche Mund-Nasen-Schutz nicht den Erfordernissen entspricht? Millionen wurden in den Wind investiert? Vermutlich wurde in den letzten 10 Monaten mehr Geld als Viren verschleudert. Müssen Experten bei ihren Erkenntnissen darauf achten, nicht die Futterhand zu beißen? Und woher kommen auf einmal die zahlreichen Virologen, Epidemiologen und Pandemiespezialisten? Sie schießen aus dem Boden, wie die Eierschwammerl im August. Wir wissen alle, dass es vieler Opfer in allen Bereichen bedarf, um der Pandemie Herr zu werden. Vor allem unser Finanzminister wird bald einen Opferstock benötigen, um das Geld einnehmen zu können, das durch sinnlose Aktionen verpulvert wurde. Und derer gibt es viele. Chaos und Hilflosigkeit pur, auf allen Ebenen. Wen wundert es also, dass unsere Regierung sich die Kritik gefallen lassen muss, Ideen- und tatenlos zugesehen zu haben, als sich alles bis zum dritten Lockdown entwickelt hat?

Manfred Tisal ist Kabarettist, Moderator, Autor und Journalist.

